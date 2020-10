Ajax verliest voor het eerst dit seizoen in de Eredivisie

Ajax heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd in de Eredivisie verloren. FC Groningen was zondag in het lege eigen stadion met 1-0 te sterk. Ajax, dat de competitie was gestart met drie zeges, heeft na vier duels negen punten. De Amsterdammers zijn de koppositie nu kwijt.

Remco Balk maakte aan het begin van de tweede helft het enige doelpunt. De aanvaller reageerde in de rebound attent toen doelman André Onana redde op een inzet van Jørgen Strand Larsen. Ajax creëerde zondag lange tijd weinig kansen in Groningen. Trainer Erik ten Hag wisselde vijf keer en bracht onder anderen David Neres, Lassina Traoré en Klaas-Jan Huntelaar in de ploeg. Het lukte Ajax echter niet een nederlaag te voorkomen. Dusan Tadic en Huntelaar raakten in de slotfase allebei de lat.

FC Groningen heeft na vier duels zes punten.