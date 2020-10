In het geval dat de president zwaar ziek zou worden of zou sterven, kan dat tot chaos ­leiden in het Witte Huis én bij de stembusgang.

Als de president zijn functie niet meer kan uitoefenen, is vicepresident Mike Pence de eerste in lijn voor de opvolging. Tweede in lijn is de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden ...