De coronacrisis is een ramp voor de cruisevaart omdat de schepen niet meer mogen uitvaren. Maar de scheepsrecyclingbedrijven in het westen van Turkije halen daar veel voordeel uit. Nu vele cruiseschepen stilstaan worden er enkele afgebroken om de onderdelen ervan te recycleren. Bekijk de indrukwekkende dronebeelden in de video hierboven.