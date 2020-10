Britse Lizzie Deignan doorbreekt Nederlandse hegemonie in Luik-Bastenaken-Luik

Lizzie Deignan heeft de vierde editie van Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen op haar naam gebracht. De Britse van Trek-Segafredo sprong weg op de Côte de la Redoute en soleerde naar de zege. Grace Brown (Mitchelton-Scott) finishte als tweede op een handvol seconden, met Ellen van Dijk eindigde nog een tweede renster van Trek-Segafredo op het podium. De voorbije drie edities was telkens een Nederlandse de beste in La Doyenne.

Anders dan de mannen ging de vrouweneditie van Luik-Bastenaken-Luik van start in Bastenaken en kregen de rensters 135 km voorgeschoteld, met vijf hellingen onderweg.

De weersomstandigheden, een felle wind en heel wat regen, maakten het niet gemakkelijk voor de dames onderweg. Lange tijd bleef het pak gesloten. Pas na 80 km vormde zich een eerste echte kopgroep met Grace Brown, Amy Pieters, Ellen van Dijk, Juliette Labous, Marianne Vos, Marlen Reusser, Katrine Aalerud, Hannah Barnes en Lizzie Deignan.

Het groepje, met enkele schaduwfavorieten vooraan zoals Deignan en Vos, maar zonder Van Vleuten of Van der Breggen, verzamelde snel een bonus van 1 minuut op wat restte van het peloton. De samenwerking voorin verliep uitstekend.

Toch wilde Deignan met een iets meer comfortabele voorsprong over de laatste hellingen van de dag fietsen en besloot ze om te versnellen op La Redoute. In geen tijd loste ze haar metgezellen en rondde ze de top met 20 seconden voorsprong.

In dat groepje achtervolgers verrichtte ploegmate Ellen Van Dijk uitstekend afstoppingswerk en met nog 24 km op de teller had Deignan al een bonus van 50 seconden verzameld. De groep met Van der Breggen-Van Vleuten volgde op 2:22 en zou niet meer om de overwinning strijden.

Deignan aarzelde niet vooraan en begon met 1 minuut voorsprong aan de voet van de laatste gecategoriseerde helling van de dag, de Roche-aux-Faucons. Het was Grace Brown die een alles of niets poging waagde in de achtervolging. Op de steile helling sprong ze weg bij haar medevluchters en zou ze op enkele honderden meters de voorsprong van Deignan halveren.

Brown daalde vervolgens ook sneller en maakte het nog bijzonder spannend voor de dagzege. Ze naderde tot op tien seconden van Deignan op 4 km van het eind, maar ook de Britse bleef het volle pond geven. Uiteindelijk soleerde ze naar de zege, 9 tellen later finishte Brown. Ellen Van Dijk wist nog een sprint te voorkomen om de derde plaats en finishte dankzij een late uitval op het podium.

Vos werd vierde op 2:19. Sara Van de Vel is eerste landgenote op een 53ste plaats, op 10:51.