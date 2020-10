Vincent Kompany over transfer Jérémy Doku: “We gaan voort met de jongens die er zijn”

Anderlecht-trainer Vincent Kompany wilde nog niet veel kwijt over de transfer van zijn goudhaantje Jérémy Doku. “Ik zou daar liever na de wedstrijd over praten maar kan nu al zeggen dat hij voor zichzelf moet uitmaken of het de juiste beslissing is”, zei hij voor de partij tegen Club Brugge.

“Voorts geloof ik in de jongens die er nu zijn en zijn er geen excuses voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Arnstadt? Het is misschien vroeg om te brengen want het is een jongen die beter wordt naarmate de matchen moeilijker worden. Maar nog eens: er zijn geen excuses vandaag.”