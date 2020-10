Niet Kristof Calvo, maar Petra De Sutter wordt minister en vicepremier in de regering- De Croo. Calvo reageerde zondagochtend zichtbaar geëmotioneerd in het duidingsprogramma De Zevende Dag. ‘Er is een vertrouwensbreuk.’

Groen-fractieleider Kristof Calvo greep naast een ministerpost in de nieuwe regering. Vooral de manier waarop hij dat nieuws moest vernemen, ligt hem zwaar. ‘Ik kreeg het nieuws van een partijlid ergens in een parkje in Gent, tussen de spelende kinderen. Dat is niet bepaald een fijne plek om zo’n persoonlijk slecht nieuws te moeten vernemen.’

Calvo was zichtbaar teleurgesteld. ‘Het staat niet in de grondwet geschreven dat ik minister moet worden. Voor alle duidelijkheid: ik gun het mijn collega’s Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten enorm. Ik heb veel respect voor beide vrouwen. Tegelijk kan ik mijn persoonlijke ontgoocheling moeilijk onder stoelen of banken steken.’

Hoewel het de politieke raad van Groen is die besliste over de aanstelling van de Groen-ministers - en niet voorzitter Meryem Almaci - zou Almaci als voorzitter voluit de kaart getrokken hebben voor De Sutter en niet voor Kristof Calvo. Die laatste haalde zwaar uit naar de manier waarop de ministerkeuze zou gestuurd zijn door zijn eigen voorzitter. ‘Dat is niet de manier waarop ik aan politiek wil doen. Er is duidelijk een vertrouwensbreuk.’

Hoe moet het nu verder met de politieke carrière van Kristof Calvo? ‘Ik ben geen politicus geworden om per se een titel te dragen, ik ben politicus geworden om impact te kunnen hebben. Dat kan ik nog altijd als volksvertegenwoordiger vanuit de Kamer. Toch kan ik enkel aan politiek doen als dat voor de volle 150 procent is en als dat kan in alle vertrouwen. Op dit moment weet ik echt niet of ik doorga in de politiek. Ik ga nu even met vakantie om het even allemaal laten bezinken.’