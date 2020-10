Frank Vandenbroucke: ‘We moeten het aantal contacten beperken’

De nieuwe minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) maakt zich ongerust over de stijgende coronacijfers. Hij raadt aan het aantal contacten te beperken.

‘Ik ben zeer ongerust’, verklaarde Vandenbroucke op de Franstalige zender RTL. ‘De trend is echt niet goed. De cijfers stijgen: het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames. Het echte gevaar is dat onze zorginfrastructuur overbelast gerakt. In Brussel is de situatie alarmerend, net zoals bijna overal in België. We bestuderen de maatregelen momenteel. Ik ga nu geen nieuwe maatregelen aankondigen. Zelfs in een noodsituatie moeten we improvisatie vermijden. Ik vind dat we veel voorzichtiger moeten worden. Er zijn zes gouden regels. We moeten het aantal nauwe contacten beperken.’

Vandenbroucke raadt aan om het aantal nauwe contacten buiten het gezin te beperken tot drie in plaats van de vijf contacten die nu aangeraden worden. ‘Eerstdaags gaan beslissingen volgen’, zegt hij. De minister wil koste wat het kost een situatie vermijden waarbij de scholen moeten sluiten en ouderen geïsoleerd moeten worden.

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus gaat nog altijd in stijgende lijn en lijkt zelfs opnieuw te versnellen. Gemiddeld waren er in de week van 24 tot 30 september 1.913,6 bevestigde gevallen. Woensdag werd m et 3.004 nieuwe gevallen een nieuw dagrecord vastgesteld.