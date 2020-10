Egbert Lachaert: ‘De Wever heeft zwaar geblunderd op historisch moment’

’Bart De Wever en N-VA hebben ons publiekelijk beledigd en vernederd.’ Dat zei Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zondagochtend in het duidingsprogramma De Zevende Dag.

Eerder was De Wever bijzonder scherp voor Open VLD en Lachaert. Hij noemde Lachaert ‘het schoothondje van Georges-Louis Bouchez (MR-voorzitter, red.). Egbert Lachaert heeft paarsgeel getorpedeerd door achter onze rug met de groenen te gaan praten’, aldus De Wever. Lachaert zelf wees in de Zevende Dag terug naar De Wever. ‘Het is een man in het defensief. Een man die weet dat hij zwaar geblunderd heeft op een historisch moment in zijn loopbaan om die paarsgele coalitie te kunnen maken. Hij heeft zware fouten gemaakt in de manier waarop hij met ons is omgegaan. Een potentiële partner verneder je niet op zo’n manier.’

‘Ik heb er lang alles aan gedaan om een paarsgele coalitie mogelijk te maken’, blikte Egbert Lachaert nog eens terug op de lange regeringsformatie. ‘Ik heb altijd goede contacten gehad met Bart De Wever (voorzitter N-VA, red.). Toch ben ik diep ontgoocheld hoe alles is verlopen. Men heeft geprobeerd de liberale familie uit elkaar te spelen. Dat was weinig subtiel. Hij heeft ons publiekelijk beledigd en vernederd. Dat begrijp ik niet.’

‘Geen garanties voor 1.500 netto minimumpensioen’

Lachaert gaf ook duiding bij enkele punten uit het regeerakkoord waaronder het minimumpensioen van 1.500 euro. In het akkoord staat te lezen dat het minimumpensioen geleidelijk zal opgetrokken worden richting 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan. ‘Er is geen garantie dat je honderd procent op 1.500 euro zal eindigen. Ik weet wel welke budgetten voorzien zijn naast de gewone welvaartsenveloppes. We zullen er niet ver van landen.’

Ook CD&V-minister Joachim Coens die later mee aan tafel schoof, sprak geen garanties over het verhoogde minimumpensioen uit. ‘Met deze begroting mikken we ook op de komende generaties. Het spreekt voor zich dat we de uitgaven niet de pan zullen laten uitswingen. Toch spreken we met dit regeerakkoord onze ambitie uit om tot 1.500 euro netto in 2024 te komen. We zullen zien waar we geraken.’

Vermogensbelastingen

De regering-De Croo neemt ook het voornemen om de sterkste schouders een bijdrage te laten leveren aan het overheidsfinanciën. In het regeerakkoord wordt een eerlijke bijdrage vooropgesteld ‘van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap.’ Egbert Lachaert: ‘Het gaat niet over winst op verkopen. We gaan ook mensen hun vermogen niet in een kadaster brengen. Het moet echt gaan om bepaalde effectentransacties die veel opleveren.’

In de tekst van het regeerakkoord is het niet duidelijk wie er dan precies moet bijdragen. ‘Maar de partijen hebben wel rond de tafel genoemd waarover het precies kan gaan, alleen is dat technisch niet zo makkelijk in te voeren’, aldus Egbert Lachaert. ‘We hebben wel geleerd uit de oefening met de effectentaks. Die 500.000 euro lag nogal laag voor sommige mensen die bepaalde zaken deden. Als je boven het miljoen gaat, ligt dat al wat anders.’

Volgens de Open VLD-voorzitter zijn er lessen getrokken uit de uitspraak van het Grondwettelijk Hof rond de effectentaks. ‘Er zouden wel mogelijkheden zijn om iets te maken dat de gewone mensen die ondernemen, werken en sparen niet treft. Je kan daar natuurlijk niet van verwachten dat dat miljarden oplevert, maar dat was ook niet de bedoeling.’