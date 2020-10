De Amerikaanse acteur Jim Carrey kruipt voor Saturday Night Live in de huid van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden. Alec Baldwin blijft Donald Trump vertolken.

In de seizoenspremière van de show was het duo voor de eerste keer te zien in een persiflage van het chaotische debat tussen Trump en Biden van dinsdagavond.

Er waren een aantal verwijzingen naar de coronabesmetting van Trump. ‘Stel je voor dat wetenschap en karma op een of andere manier zouden kunnen samenwerken en ons een signaal zouden kunnen sturen over hoe gevaarlijk dit virus kan zijn’, zegt Carrey als Biden.

De acteur, bekend van onder meer The Truman Show en The Mask, stak vooral de draak met de leeftijd van Biden, diens mentale scherpte en hoe Biden zijn cool probeerde te bewaren terwijl Trump hem onderbrak.

Beck Bennett, die moderator Chris Wallace speelt, vroeg of Trump zich had laten testen op covid-19. ‘Absoluut, op mijn erewoord’, antwoordde Baldwin als Trump met gekruiste vingers. Vrijdag raakte bekend dat Trump besmet is met het coronavirus.

Comédienne Maya Rudolph kwam uiteindelijk het podium op als Bidens running mate Kamala Harris om orde op zaken te stellen. ‘America heeft een WAP nodig’, zo verwees ze naar het nummer van Cardi B en Megan Thee Stallion. ‘Een Woman as President.’