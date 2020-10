Nostalgie troef: VRT zet ‘De droomfabriek’, ‘Sedes & Belli’ en ‘Merlina’ online

De nostalgici onder ons kunnen hun hartje ophalen. De openbare omroep heeft, ter gelegenheid van het weekend van de klant, drie klassiekers op zijn gratis online platform VRT NU gezet. Het gaat om De droomfabriek, Sedes & Belli en Merlina.

Fans konden de afgelopen week zelf stemmen op de programma’s uit de oude doos die ze graag wilden terugzien. Voor De droomfabriek is dat het seizoen uit 1992 geworden. In dat programma konden kijkers brieven schrijven waarin ze hun droom of hartenwens omschreven. Gelukkigen mochten naar de studio komen en zagen hun droom vervolgens vervuld. Het Droomfabriekbeertje was een warm aandenken.

Ook het eerste en tweede seizoen van de crimireeks Sedes & Belli staat online, met in de hoofdrollen Koen De Bouw (Frank Sedes) en Tine Reymer (Lena Belli) als twee privédetectives. En voor wie opgroeide in de jaren tachtig is er Merlina. Het eerste seizoen van de detectivereeks met Merlina, Pol, Ann en genie-uitvinder Napoleon uit 1983 is te bekijken. De drie reeksen staan tot 2 november online.