Club Brugge moet ook Michael Krmencik missen in topper tegen Anderlecht

Club Brugge zal het zondag om 13u30 in de topper tegen Anderlecht zonder Michael Krmencik moeten doen. De spits, die in de laatste drie competitiematchen goed was voor drie goals en één assist, haakt geblesseerd af. Het is voorlopig niet duidelijk hoe ernstig de blessure van de Tsjech is. Zijn plaats voorin zal waarschijnlijk overgenomen worden door youngster Youssouph Badji of Emmanuel Dennis.