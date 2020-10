Hoe een coronagolf de entourage van Donald Trump overspoelde

Het recente gloriemoment van Donald Trump – de nominatie van Amy Coney Barrett als opperrechter, vorige week zaterdag – was mogelijk het evenement waar de president en velen uit zijn inner circle besmet raakten. Zoals steeds in Trump-kringen was daar, in de Rose Garden van het Witte Huis, geen sprake van coronamaatregelen. En terwijl de komende dagen ‘cruciaal’ worden voor Trumps gezondheid, worden vraagtekens geplaatst bij het tijdstip waarop hij te weten kwam dat hij het virus had.