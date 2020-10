Miljoenentoilet onderweg naar ISS

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de ruimtecargo Cygnus naar het Internationaal Ruimtestation ISS gestuurd. Aan boord: een nieuw ruimtetoilet ter waarde van liefst 23 miljoen dollar.

Het gaat om een bijzonder toilet, dat werkt in een omgeving zonder zwaartekracht. Het ruimtetoilet - in titanium om gewicht te besparen - zuigt de lichaamsresten op en is ook comfortabeler voor vrouwelijke astronauten, klinkt het. De urine wordt gerecycleerd als drinkwater voor de astronauten. Om de privacy te garanderen, werd rond het toilet een hok gebouwd.

Het ruimtetoilet zal worden getest op het ISS, alvorens ingebouwd te worden in de Orion-capsule voor missies naar de maan.

De lancering van de Cygnus werd verschillende keren uitgesteld als gevolg van softwareproblemen, maar kon vrijdagnacht dan toch doorgaan. Behalve het ruimtetoilet vervoerde de cargo ook wetenschappelijk materiaal, reserveonderdelen maar evengoed lekkers als gerookte gouda en worsten voor de bewoners van het ISS.