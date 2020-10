Schoonmaker ontdekt mogelijk springtuig in Duitse trein

De politie heeft een mogelijk springtuig aangetroffen in een geparkeerde trein in Keulen, zo berichten verschillende Duitse media zaterdag. Volgens de politie gaat het om een verdacht item, gevuld met nagels, schroeven en zwart poeder.

Omdat het niet duidelijk is of het pakket effectief tot ontploffing kan gebracht worden, spreekt men nog niet over een bom.

Het was een schoonmaker die de ontdekking deed. De trein stond geparkeerd in het rangeerstation van Deutzer Feld, bij Keulen. Het gebied is zaterdag uit voorzorg afgezet. De politie doorzoekt het gebied op nog meer verdachte items, bevestigt een politiewoordvoerder aan nieuwszender ntv. De speurders roept iedereen die iets verdachts gezien heeft op om zich te melden.

Net vandaag viert Duitsland de dertigste verjaardag van de hereniging van Oost- en West-Duitsland.