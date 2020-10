Vier miljoen Vlaamse erfgoedpremie voor Boekentoren en Aula UGent

Zaterdag kwam Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele naar Gent om er een erfgoedpremie van 4 miljoen euro aan rector Rik Van de Walle van Universiteit Gent te overhandigen. Het geld moet dienen voor de restauratie van de iconische Boekentoren en de Aula van de unief.

De laatste fase van de restauratiewerken van de Boekentoren start in 2022, de komende jaren krijgt het interieur van de oost- en westvleugel een opknapbeurt.

Op een officieel ondertekeningsmoment in de Henry Van de Velde-zaal in de Boekentoren plaatsten minister Diependaele (N-VA) en rector Van de Walle hun handtekening onder de overeenkomst, gevolgd door een bezoek aan de belvedère van de toren om er de restauratie van de Gentse ‘landmark’ te overzien.

‘De Boekentoren is een begrip in Gent, een van de iconen van de architectuur uit het Interbellum’, stelt minister Diependaele in een communiqué. ‘De betonnen constructie van 64 meter, gelegen op het hoogste punt van de stad, maakt van de toren een baken, een symbool, een wetenschap van kennis’, aldus de minister. ‘Erfgoedpatrimonium beheren kost tijd en geld. Met deze nieuwe meerjarige subsidieovereenkomst kunnen we de komende jaren Gentse landmarks restaureren.’

De Aula zal na restauratie worden gebruikt als congrescentrum. Behalve de Boekentoren en de Aula krijgen ook het complex Plateau-Rozier en het Rommelaere Instituut aan de Bijloke nog een grondige make-over.