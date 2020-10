Minister Verlinden: ‘Staatshervorming kan in beide richtingen’

Kersvers minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen Annelies Verlinden (CD&V) sluit niet uit dat er bij een staatshervorming opnieuw bevoegdheden worden overgeheveld naar het federale niveau.

Verlinden, het witte konijn van CD&V-voorzitter Joachim Coens, was zaterdag te gast bij De ochtend op Radio 1, haar allereerste uitgebreide interview als minister. Daar liet ze zich ontvallen dat een staatshervorming voor haar in beide richtingen kan plaatsvinden, ook al wil haar partij vooral meer bevoegdheden bij de regio’s leggen.

‘Een staatshervorming moet de goede richting uitgaan, we moeten zoek naar de meest optimale staatsstructuur’, zei Verlinden. ‘Het is geen geheim dat het voor mijn partij geen voorkeur is om te herfederaliseren, dat is een duidelijk partijstandpunt, maar er mogen geen taboes zijn. Het is ook maar respectvol om dat breed democratisch debat aan te gaan met open vizier en te luisteren naar alle standpunten.’

Verlinden meent ook dat N-VA bij die staatshervorming moet worden betrokken. ‘Ik reik graag de hand aan de N-VA om dat samen te doen. Voor hen is dat een gevoelig thema, maar ook voor ons. Met homogene bevoegdheidspakketten kun je een daadkrachtig beleid voeren. Maar dat debat kan enkel lukken zonder voorafnames.’

Verlinden was als advocate ook betrokken bij de zaak-Arco. Dat er met geen woord over Arco wordt gerept in het regeerakkoord is volgens haar maar logisch. ‘We leven in een rechtsstaat, er zijn procedures aanhangig en de rechtbanken zullen daar in alle onafhankelijkheid eerst oordelen. Daarom is het ongepast om daar nu al in een regeerakkoord bijzondere afspraken over te maken’, aldus Verlinden.

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten had vrijdag tijdens het debat over de federale regeerverklaring al verklaard dat de regering pas een standpunt zal innemen over het dossier Arco eens de gerechtelijke procedures rond het dossier achter de rug zijn.