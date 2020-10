WHO neemt beschuldigingen van misbruik in Congo ‘bloedserieus’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) neemt de beschuldigingen van misbruik aan het adres van haar hulpverleners in Oost-Congo naar eigen zeggen ‘bloedserieus’.

‘De slachtoffers moeten worden geloofd en het is onze taak om het nodige onderzoek te doen’, verklaarde noodhulpcoördinator Mike Ryan van de WHO vrijdagavond in Genève. ‘De organisatie neemt dit bloedserieus. De beschuldigingen zijn verschrikkelijk.’

Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kondigde aan dat hij binnenkort meer details zou geven omtrent een onafhankelijk onderzoek naar de aantijgingen aan het adres van de medewerkers van de organisatie.

De gespecialiseerde nieuwssite The New Humanitarian meldde eerder deze week na uitgebreid onderzoek, in samenwerking met de Thomson Reuters Foundation, dat een vijftigtal vrouwen uit Oost-Congo hulpverleners van de WHO en enkele grote ngo’s ervan beschuldigen hen seksueel te hebben misbruikt.

Ook Belgische mannen

Het misbruik vond plaats tussen 2018 en 2020. De vrouwen zeggen niet van alle mannen de nationaliteit te kennen, maar verklaarden dat sommigen uit België, Burkina Faso, Canada, Frankrijk, Ivoorkust en Guinee kwamen. Vele getuigenissen werden bevestigd door chauffeurs of andere lokale medewerkers van de ngo’s. De hulpverleners waren in de regio om de recente ebola-epidemie te bestrijden.