Cluster in het Witte Huis: ook entourage Trump besmet

Het aantal mensen rond president Donald Trump die positief testen op het coronavirus neemt alsmaar toe. De Wereldgezondheidsorganisatie dringt aan op een grondig clusteronderzoek om het aantal besmettingen zo snel mogelijk in kaart te brengen.

Het nieuwe coronavirus heeft zich snel weten verspreiden in het Witte Huis. Steeds meer mensen uit de entourage van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een positieve test afgelegd, nadat het virus werd vastgesteld bij Trump en zijn echtgenote Melania. Onder hen ook Trumps campagneleider Bill Stepien. Hij reisde naar en van Cleveland met Trump en een andere medewerker, Hope Hicks, die eveneens positief getest heeft op het coronavirus. Stepien ervaart milde symptomen.

Ook Kellyanne Conway, een voormalige adviseur van Trump, is besmet, zo maakte ze zelf bekend op Twitter. Zij was vorige zaterdag aanwezig op de ceremonie in de rozentuin van het Witte Huis waar Trump zijn kandidaat-rechter voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, Amy Coney Barrett, voorstelde.

Ook van twee Republikeinse senatoren die daar aanwezig waren, Thom Tillis en Mike Lee, is intussen duidelijk dat ze besmet zijn, en ook John Jenkins van de Universiteit van Notre Dame testte positief nadat hij het evenement had bijgewoond. Hij was eerder bekritiseerd door zijn collega’s en studenten omdat hij geen mondmasker droeg tijdens de ceremonie en verschillende handen heeft geschud.

De test van Amy Coney Barrett kwam dan weer negatief terug. Zij zou deze zomer wel al besmet zijn geraakt met het virus, meldt The Washington Post en had mogelijk dus voldoende antilichamen tegen het virus.

Of de ceremonie in de rozentuin een superverspreiders-evenement was, ondanks dat het in openlucht doorging, moet nog blijken. Feit blijft dat er afgelopen week nog voldoende mogelijkheden waren voor Trump en zijn entourage om het virus aan elkaar door te geven.

Ook de voorzitter van het leidinggevende Republikeins Nationaal Comité, Ronna McDaniel, testte positief. Zij had vorige week vrijdag nog contact met de president. Trumps tegenkandidaat Joe Biden testte dan weer negatief, net zoals vicepresident Mike Pence en de familieleden van Trump.

Geen mondmaskers en dicht op een: verschillende aanwezigen op de ceremonie in de rozentuin van het Witte Huis hebben intussen een positieve test afgelegd. Foto: EPA-EFE

Cluster

Een hooggeplaatste bij de Wereldgezondheidsorganisatie dringt erop aan dat de cluster rond het Witte Huis goed wordt onderzocht. Trump reisde de voorbije dagen nog naar drie Amerikaanse staten. Dat hij donderdag nog een fondsenwerving bijwoonde in één van zijn golfclubs en met verschillende aanwezigen poseerde voor een foto, komt hem op veel kritiek te staan.

‘In het klassieke epidemische woordenboek kunnen twee gevallen van een ziekte die in ruimte en tijd met elkaar verband houden, worden beschouwd als een epidemie of een cluster’, zei Mike Ryan, hoofd noodtoestanden van de WHO, tijdens de dagelijkse persconferentie. ‘Er is duidelijk een cluster in het Witte Huis’, zei hij. Iedereen die mogelijk is blootgesteld aan het virus, moet in quarantaine gaan, luidde het dwingende advies.