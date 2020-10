Otter verlaat ‘The masked singer’: ‘Vloog speciaal voor de opnames naar België’

Een nieuwe aflevering van The masked singer, een nieuwe BV die uit één van de kleurrijke kostuums tevoorschijn komt. Over Otter werd al drie weken getwijfeld. Volgens de ene was het overduidelijk een vrouw, volgens de andere een man. Bent Van Looy, misschien? Of Eline De Munck? De afvaller kan er zelf best mee lachen.

