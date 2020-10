Trump stelt iedereen gerust: ‘Het gaat heel goed met mij, denk ik’

Hij werd uit voorzorg opgenomen in een militair ziekenhuis, maar de Amerikaanse president Donald Trump blijft optimistisch. ‘Ik denk dat het heel goed gaat met mij’, zei hij in een videoboodschap die werd verspreid kort na zijn vertrek naar het ziekenhuis.

Op advies van zijn artsen zal president Trump, die positief heeft getest op het coronavirus, uit voorzorg in het militair ziekenhuis Walter Reed in de nabijgelegen staat Maryland verblijven de komende dagen. Hij wandelde vrijdag op eigen kracht van het Witte Huis naar de helikopter die hem daarheen bracht, mét een mondmasker op. Zijn woordvoerster benadrukt dat de president de komende dagen verder zal werken vanuit zijn kantoor in het ziekenhuis.

Kort na zijn vertrek deelde de 74-jarige president een videoboodschap via Twitter. ‘Ik denk dat het heel goed gaat met mij’, zegt hij daarin. ‘Maar we gaan ervoor zorgen dat alles goed komt.’ Hij bedankt ook iedereen voor de steun en bevestigt dat hij naar het ziekenhuis Walter Reed gaat. Met first lady Melania gaat het ‘erg goed’, aldus nog de president.

Volgens ingewijden heeft Trump last van lichte koorts, een verstopte neus en een hoest. Zijn arts heeft bevestigd dat de president Remdesivir kreeg toegediend, het medicijn van Gilead waarvan is bewezen dat het covid-19 remt en de ziekteperiode inkort.

‘Ik ben blij te kunnen melden dat de president het zeer goed stelt’, aldus Sean P. Conley in een mededeling die verspreid werd door het Witte Huis. ‘Hij heeft geen extra zuurstof nodig, maar in overleg met specialisten hebben we ervoor geopteerd om te starten met de behandeling met remdesivir. Hij heeft zijn eerste dosis gekregen en is comfortabel aan het rusten.

Het medicijn, oorspronkelijk ontworpen tegen het ebolavirus, wordt toegediend via een infuus en blokkeert de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes. De Verenigde Staten hebben eind juni meer dan 500.000 kuren Remdesivir ingekocht – wat gelijkstaat aan vrijwel de hele capaciteit van producent Gilead Sciences tot eind september. Daardoor is het middel erg schaars, en bovendien duur: de virusremmer kost ruim 2.000 euro per kuur.