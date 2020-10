Storm en hevige regenval teisteren delen Frankrijk: tien vermisten

Storm en hevige regenval hebben vrijdag delen van Frankrijk geteisterd. Tien mensen raakten vermist.

In en rond de Zuid-Franse stad Nice kwam het tot overstromingen. Watermassa’s spoelden ten noorden van de stad een brug weg. De autoriteiten riepen de bewoners op binnen te blijven. In Saint-Martin-Vésubie is de schade aanzienlijk. Daar viel 235 millimeter water op enkele uren tijd.

Tien mensen raakten vermist in het noodweer. Onder de vermisten zijn twee brandweermannen. Ze zaten in hun wagen en werden meegesleurd door het water.

De stad Nice heeft noodopvang geopend en sloot de toegang tot de beroemde Promenade des Anglais aan de Middellandse Zee af.

De luchthaven van Nice, op die van Parijs na de grootste van het land, adviseerde reizigers om niet naar de luchthaven te komen.

Ook in Bretagne, in het noordwesten van Frankrijk, waren er problemen. Daar zaten ongeveer 30.000 mensen zonder stroom na een herfststorm met windstoten tot 186 kilometer per uur. Er ontstond aanzienlijke schade. Scholen en parken bleven gesloten.

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE