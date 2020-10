Antwerp stuurt KV Mechelen met 4-1 naar huis

De eerste 6 op 6 voor Antwerp, dat zijn ruimste zege van het seizoen boekte (4-1) en voorlopig vijfde wordt. Met veel dank aan Koji Miyoshi (23), die een voet had in alle goals. KV Mechelen kan nu echt in de kelder van het klassement belanden.

‘Onze op één na belangrijkste match tot nog toe’, noemde Ivan Leko het treffen met KV Mechelen. En dus was het cruciaal voor Antwerp om niet voor een vijfde keer op rij op achterstand te komen. Bij gebrek aan fitte flankspelers kreeg Lamkel Zé zowaar nog eens zijn kans – zijn eerste basisplaats sinds eind augustus. Zou hij vanop zijn linkerflank de boel beslissen?

Neen, die eer bleek al snel weggelegd voor de verrassende réchterflank van de Great Old. Koji Miyoshi – in de voorbereiding uitgevallen en nadien wat uit beeld – stond voor het eerst dit seizoen aan de aftrap, op een voor hem ongewone positie. Maar in de eerste tien minuten toonde de Japanner dat dat geen enkel probleem is. Toegegeven, zijn ‘assist’ voor de 1-0 was lucky, want wie had gedacht dat Bushiri dat slappe balletje op bizarre wijze over Coucke in eigen doel zou werken? Zijn derde own-goal in zeven matchen: arme jongen… Maar wat Miyoshi even later deed was pure klasse. Hij kwam naar binnen, combineerde met Refaelov en haalde hard en laag uit. Coucke opnieuw geklopt: 2-0.

Derde voor Mbokani

Protesteerde Malinwa nog bij die eerste goal – Gerkens stond offside toen Bushiri tussenkwam –, dan moest het vooral naar zichzelf kijken bij die tweede. Hairemans liet zich te makkelijk passeren door Miyoshi en ook Schoofs greep niet meer in. Hadden daar Vranckx (geblesseerd) en Van Damme (geschorst) gestaan, het was wellicht niet gebeurd, want zij deinzen er niet voor terug om een foutje te maken.

De bezoekers maakten niks klaar. Eén keer leken ze op weg naar een goal, of toch naar een goeie schietkans, maar De Laet pakte uit met een ultieme tackle – niet op Engvall maar op de bal. Jammer voor de wedstrijd, die vlak voor rust al in een definitieve plooi lag. Miyoshi – weer hij – legde slim af op Gerkens. Die kon Coucke niet kloppen, maar Mbokani kreeg een herkansing in de rebound en faalde niet. Zijn derde goal van het seizoen zorgde voor nog wat extra plezier op de tribunes.

Wouter Vrancken wisselde logischerwijze al aan de rust. Storm kwam erop voor Engvall. Niet veel later loste Togui voorin De Camargo af. Veel bracht het niet op, KV kwam maar niet tot kansen. Steven Defour volgde de wedstrijd tussen zijn ex-club en mogelijk toekomstige club vanuit zijn zetel. We nemen het hem niet kwalijk moest hij ergens rond tienen hebben weggezapt. Maar hopelijk voor hem deed hij het níét, want even later viel dan toch nog – vanuit het niets – de 3-1. Uitgerekend Hairemans scoorde met een strak afstandsschot. Uitsupporters waren er niet, maar ‘Geoffke Deurne Noord’ kreeg wel applaus van de thuisaanhang, of wat had u gedacht.

1,2 miljoen

KV kwam nu opzetten en had echt nog dichterbij kunnen komen. Maar Antwerp kwam er bijwijlen heel gevaarlijk uit en diepte de score toch weer uit. Lamkel Zé mikte naast, Refaelov mikte op Coucke, maar ‘King Kong’ Seck kon wél de 4-1 op het bord zetten. De verdediger werkte een goed getrapte vrijschop in twee tijden in doel. Van wie die vrijschop kwam? U raadt het al: Koji Miyoshi. Net nu ze op de Bosuil nog offensieve versterking aan het bijhalen zijn, geeft hij zijn visitekaartje af en bewees hij dat Luciano D’Onofrio groot gelijk had om eerder dit jaar de aankoopoptie van 1,2 miljoen euro te lichten. Met dank aan Miyoshi is de eerste 6 op 6 van het seizoen binnen. De voorlopige vijfde plaats ook. KV daarentegen kan de komende dagen echt in de kelder van het klassement belanden.