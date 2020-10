Nieuwe beschuldigingen van verkrachtingen aan adres Weinstein

De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein (67) zit momenteel een celstraf uit voor verkrachting, maar vrijdag werden zes nieuwe aanklachten tegen hem neergelegd. Dat meldt het Amerikaanse blad Variety. Drie daarvan gaan om verkrachtingen die meer dan tien jaar geleden in Beverly Hills zouden hebben plaatsgevonden.

Weinstein was jarenlang een van de belangrijkste filmproducenten van Hollywood, maar zit nu een gevangenisstraf van 23 jaar uit in de buurt van Buffalo. Hij werd begin 2020 veroordeeld in New York, voor verkrachting en seksuele aanranding.

Bovenop deze veroordeling zijn nu nog zes extra klachten neergelegd. Weinstein zou ergens tussen september 2004 en september 2005 een vrouw in een hotelkamer hebben verkracht. Ook zou hij tussen november 2009 en november 2010 dezelfde vrouw tweemaal verkracht hebben. Die feiten zouden hebben plaatgevonden in Beverly Hills.

Naast de zaak in New York, wachtte Weinstein al een andere rechtszaak in Los Angeles. Daar moet hij zich verantwoorden voor twee vermeende feiten die zich in 2013 binnen een tijdspanne van twee dagen voordeden. Het gaat om de vermoedelijke verkrachting van een actrice en de vermoedelijke aanranding van een model. Weinstein zou het model in een hotelkamer gedwongen hebben om toe te kijken hoe hij masturbeerde. Op 11 december komt Weinstein te weten of hij aan Los Angeles wordt uitgeleverd. Ook in Londen worden soortgelijke beschuldigingen onderzocht, maar daar is nog geen sprake van een rechtszaak.