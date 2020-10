Regering neemt standpunt in over Arco na gerechtelijke procedures

De regering zal standpunt innemen over het dossier Arco eens de gerechtelijke procedures rond het dossier achter de rug liggen. Dat heeft CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten vrijdag verklaard tijdens het debat over de federale regeerverklaring.

In het vorige regeerakkoord van de regering-Michel was onder impuls van CD&V een oplossing beloofd voor de zowat 800.000 coöperanten die hun geld verloren nadat Arco, de financiële arm van de christelijke werknemersbeweging ACW, nu beweging.net, in het kielzog van Dexia destijds ten onder ging.

Die oplossing kwam er niet. Het huidige regeerakkoord rept er met geen woord over, bevestigde Verherstraeten. ‘Er zijn gerechtelijke procedures nodig. Daarna zal de regering positie innemen’, antwoordde hij op een vraag van Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). Verherstraeten apprecieerde het niet dat werd verwezen naar het verleden van de nieuwe CD&V-minister Annelies Verlinden als advocate van Arco. Hij benadrukte daarbij de deontologie van de advocatuur.

Anderhalf miljard euro verlies

Arco had voornamelijk geïnvesteerd in de bank Dexia, die in de nasleep van de economische en financiële crisis van 2008 over de kop ging. Daarbij verloren 800.000 particulieren, voor een groot deel (ex-)CD&V-stemmers, in totaal zo’n anderhalf miljard euro.

Sindsdien belooft CD&V om de Arco-coöperanten voor dat verlies te vergoeden. Maar dat bleek een juridische en politieke lijdensweg, onder meer omdat de Europese Commissie de vergoedingsregeling als illegale staatssteun beschouwde. Intussen lopen er tal van juridische procedures.

Na zijn verkiezing tot partijvoorzitter gaf Joachim Coens al aan dat CD&V Arco niet meer op de tafel van de regerings­onderhandelingen zou leggen. ‘Het dossier zal ooit op de ­regeringstafel komen (...) maar ik denk niet dat we dat als een punt in een regeerakkoord moeten hebben’, zei hij. ‘Dit mag niet aan ons blijven kleven.’