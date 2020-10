Cipier opgepakt voor drugssmokkel voor rapper

Een vrouwelijke cipier van het Antwerpse arresthuis zit zelf in voorhechtenis. Ze wordt ervan verdacht cannabis te hebben geleverd aan twee gedetineerden, onder wie rapper Ibrahim A., alias Para Turk. Dat schrijft De Gazet van Antwerpen.

De penitentiair beambte werd begin vorige week opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van handel in verdovende middelen. ‘Uit de gegevens van het onderzoek blijkt dat ze cannabis zou hebben geleverd aan twee gedetineerden,’ zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. De vrouw werd opgesloten in de gevangenis van Gent en verbleef daar twee weken. Vrijdag besliste de raadkamer dat ze haar voorhechtenis verder mag uitzitten met een enkelband.

Eén van de twee gedetineerden voor wie ze de cannabis had binnengesmokkeld, is gekend bij het gerecht. Ibrahim A. groeide op in Antwerpen-Noord en genoot onder zijn alias Para Turk enig aanzien onder de lokale jeugd. De YouTube-clips van zijn rapnummers werden gretig bekeken en gedeeld. In 2016 werd hij in beroep veroordeeld voor het seksueel uitbuiten van een minderjarig meisje. Hij kreeg vijf jaar cel, deels met uitstel, en kwam in 2017 vrij – eerst met een enkelband, daarna onder voorwaarden.

Videoclip

Vorig jaar belandde hij opnieuw achter de tralies na geweld tegen zijn vriendin. Wat later kwam hij wéér vrij onder voorwaarden, die hij vervolgens schond door in volle coronatijd met enkele van zijn kameraden samen te scholen onder het viaduct van de A12 om er, met drugs op zak, een videoclip op te nemen.

A. werd gearresteerd, maar de rapper liet zich niet zomaar opsluiten. Hij ontsnapte eerst via het raam uit de combi, maar kon al snel worden gevat. Daarna veinsde hij een enkelblessure en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar sprong hij recht uit zijn rolstoel om er als een speer vandoor te gaan. Een kleine twee weken later kon hij worden opgespoord en werd hij teruggebracht naar de Begijnenstraat.

Hijzelf is niet aangehouden in het dossier rond de drugssmokkelende cipier.