Hannes Wolf heeft na zijn ontslag bij Genk alweer nieuwe job

Hannes Wolf, die midden september werd ontslagen als coach van Racing Genk, heeft alweer een nieuwe job te pakken. De 39-jarige Duitser gaat bij de Duitse voetbalbond (DFB) aan de slag als bondscoach van de nationale U18. Wolf is de opvolger van Manuel Baum, die hoofdcoach werd van Schalke 04.

“Ik kijk ernaar uit om de jonge Duitse talenten van het jaar 2003 de komende jaren te begeleiden en beter te maken”, zei Wolf in een eerste reactie op de website van de Duitse voetbalbond. “De afgelopen elf jaar heb ik veel waardevolle ervaring kunnen opdoen met jong talent in het profvoetbal.”

Wolf was sinds november vorig jaar hoofdcoach van Racing Genk. Als opvolger van de ontslagen Felice Mazzu leidde hij de Limburgers voor de coronabreak naar een zevende plaats in de Jupiler Pro League. Dit seizoen begon tegenvallend en na een 5/15 mocht Wolf vertrekken uit Limburg. Genk stelde tien dagen later de Deen Jess Thorup, die in augustus ontslagen werd bij AA Gent, aan als zijn vervanger.

Voor zijn avontuur in Genk was Wolf aan de slag als jeugdcoach bij Borussia Dortmund en hoofdcoach bij Stuttgart en Hamburg.