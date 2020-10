Verboden aflevering ‘Axel gaat binnen’ blijft nog even achter slot en grendel, nieuw seizoen ‘De MUG’ in de plaats

Maandagavond start op VTM het tweede seizoen van De MUG, de reportagereeks die achter de schermen duikt van de spoeddienst van het Antwerps ziekenhuis ZNA Stuivenberg. De nieuwe reeks start een weekje vroeger dan voorzien, omdat één aflevering van het programma Axel gaat binnen op het laatste nippertje niet werd uitgezonden.

Dat was de aflevering van 7 september, waarin Axel Daeseleire langsging in het forensisch psychiatrisch centrum in Gent. Daar had hij een gesprek met een 33-jarige man die geïnterneerd werd wegens zedenfeiten. De advocaat van die man stapte echter naar de rechtbank om de fragmenten met zijn cliënt tegen te houden. De rechtbank volgde hem en legde VTM een verbod op. Zenden ze de beelden toch uit, moeten ze een dwangsom van 10.000 euro per inbreuk betalen, met een maximum van 250.000 euro.

VTM betreurde ten zeerste dat ze door de rechtbank niet werd gehoord en tekende beroep aan. Het onderzoek is momenteel lopende. ‘We willen aantonen dat dit programma met de nodige toestemmingen en het nodige respect werd geproduceerd. We wachten nu verder het onderzoek met vertrouwen af.’

Of we de bewuste aflevering ooit te zien krijgen, is momenteel dus nog niet duidelijk.