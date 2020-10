ROLAND GARROS. Stan Wawrinka sneuvelt tegen nummer 239 van de wereld, Nadal in achtste finales tegen revelatie Korda

In de derde ronde van Roland Garros is met Stan Wawrinka een grote naam gesneuveld. Rafael Nadal stootte wel door.

Stan Wawrinka (ATP 17) Hij verloor in de derde ronde op het Franse gravel na een uitputtingsslag van drie uur en veertien minuten tennis van de Fransman Hugo Gaston (ATP 239), een wildcard. Het werd 2-6, 6-3, 6-3, 4-6 en 6-0.

De 35-jarige Zwitser, die het toernooi won in 2015, mist door zijn nederlaag een duel met de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 3). De winnaar van de voorbije US Open en tweevoudig finalist in Parijs, schakelde de Noor Casper Ruud (ATP 25) uit in drie sets.

Nadal komt uit tegen toernooirevelatie Korda

Naast Thiem staat ook Rafael Nadal (ATP 2) in de achtste finales van Roland Garros. De 34-jarige Spanjaard, twaalfvoudig winnaar in Parijs, versloeg in zijn derde ronde de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 74) na één uur en 37 minuten tennis in drie sets (6-1, 6-4 en 6-0).

Nadal treft bij de laatste zestien de Amerikaanse revelatie Sebastian Korda (ATP 213), die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte. Sebastian, zoon van Petr Korda, finalist op Roland Garros in 1992, rekende in zijn derde ronde in drie sets (6-4, 6-3, 6-1) af met de Spanjaard Pedro Martinez (ATP 105).

Nadal kan Roland Garros een dertiende keer winnen (na 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 en 2019). Hij heeft ook nog vier keer de US Open, twee keer Wimbledon en een Australian Open op zijn palmares en zou met een twintigste grandslamzege het record van Roger Federer evenaren.