Bpost maakt priorzegel een derde duurder

Bpost verhoogt de postzegeltarieven begin volgend jaar. Non-priorzegels worden 9 procent duurder, priorzegels zelfs een derde. Dat blijkt vrijdag uit de nieuwe tarieven die het postbedrijf publiceerde.

De verhoging - vanaf 1 januari - betekent dat het niet langer mogelijk zal zijn een postzegel te kopen die minder dan een euro kost. Nu betaal je nog 0,98 euro per non-priorzegel als je die per tien koopt, dat wordt volgend jaar 1,07 euro. Per stuk zal een non-priorzegel 1,10 euro kosten (tegen 1,01 euro nu).

Voor priorzegels betaal je volgend jaar 1,57 euro (per aankoop van tien) of 1,60 euro per stuk. Nu is dat respectievelijk 1,18 en 1,21 euro.

De regulator BIPT keurde de nieuwe prijzen goed. ‘De gemiddelde tariefverhoging bedraagt 10,5 procent voor het “kleingebruikerspakket” als geheel’, zegt hij in een persbericht. Dat pakket omvat behalve de prior en non-priorbrievenn ook de enkelstuktarieven van aangetekende zendingen, postpakketten en uitgaande grensoverschrijdende post. Volgens het BIPT ligt de tariefsverhoging in lijn met die van 2020 (toen +11,4 procent).