Soren Kragh Andersen wint tijdrit in BinckBank Tour, Mads Pedersen versterkt leidersplaats

Een sterke Soren Kragh Andersen heeft vrijdag de tijdrit gewonnen van de BinckBank Tour. Hij was de enige die op de ruim acht kilometer onder de tien minuten kon blijven. Mads Pedersen finishte op acht seconden van zijn landgenoot en blijft leider in het klassement. Jasper Philipsen, voor de start nog coleider, kreeg een optater van twintig seconden.

De tijdrit was aanvankelijk al op woensdag voorzien, maar door de verstrengde coronamaatregelen bij onze Noorderburen kon het voorziene parcours in Vlissingen niet verreden worden. Dan maar op vrijdag in Riemst, beslisten de organisatoren. Op een parcours waar de Slingerberg, een helling van zeshonderd meter aan zes procent, het verschil maakte in een tijdrit van een luttele acht kilometer.

Tweevoudig ritwinnaar in de Tour Soren Kragh Andersen (Team Sunweb) maakte indruk door onder de tien minuten te duiken, een tijd waar ook tijdritspecialist Stefan Küng zijn tanden op stukbeet. Sep Vanmarcke leek ook op weg te zijn naar een heel aardige tijd, maar ging pijnlijk onderuit en verloor een minuut. Dan deed Mathieu van der Poel beter, maar ook de Nederlander kwam twaalf seconden tekort op Kragh Andersen.

Dan werd het nagelbijten om de leiderspositie: de Deen Mads Pedersen en onze landgenoot Jasper Philipsen stonden na hun eerste en tweede plaats in de eerste twee ritten immers ex aequo op de leidersplaats voor aanvang van de tijdrit. Philipsen finishte pas op 27 seconden en valt zo weg uit de top van het klassement, Pedersen daarentegen klokte op amper acht seconden van Kragh Andersen af en blijft leider.

Zoals oorspronkelijk voorzien eindigt de BinckBank Tour zaterdag met een etappe van Ottignies/Louvain-la-Neuve naar de Vesten in Geraardsbergen.