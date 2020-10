De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania, hebben allebei positief getest op corona. Die october surprise zet een verkiezings­campagne op haar kop.

‘Vanavond hebben Flotus (First Lady of the United States, red.) en ik positief getest op corona’, twitterde de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag rond één uur ’s nachts. ‘We zullen meteen starten ...