Beleggen in regenwater: het wapen tegen de droogte

September heeft zijn best gedaan, maar we hebben veel te weinig regen gekregen de voorbije jaren. Om precies te zijn: de hoeveelheid regen die normaal op een half jaar valt, hebben we nog te goed. En wat schaars is, is kostbaar. Amerikanen kunnen daarom weldra handelen in regenwater.

De landbouw kampt met de droogte. Deze zomer stonden heel wat groeten te verpieteren op de velden. Meer irrigatie is een oplossing. Of beleggen in watertekorten, zoals in Californië. Onze redacteuren Ine Renson en Nico Tanghe leggen het uit.

