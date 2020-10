Zware avondspits: E403 richting Doornik volledig versperd door ongeval

Op de E403 ter hoogte van Moorsele is vrijdagnamiddag een ongeval gebeurd met twee vrachtwagens. De rijweg is er volledig versperd. Ook op de E40 is er hinder.

‘Alle verkeer moet omrijden via Rumbeke’, laat het Vlaams Verkeerscentrum weten. Er vielen geen gewonden. Op de snelweg van Brugge naar Doornik is ter hoogte van Moorsele een vrachtwagen ingereden op een andere vrachtwagen die op de pechstrook stond. ‘Er vielen geen gewonden, maar de rijweg is wel volledig versperd omdat het voertuig in schaar staat’, vertelt de Federale Wegpolitie West-Vlaanderen. ‘Alle verkeer richting Kortrijk en Doornik moet de snelweg verlaten in Rumbeke en omrijden via de N32 of de N36 en dan de N50. Het is een hele omweg, maar het is het enige alternatief op die plaats.’ Doorgaand verkeer van Brugge naar Kortrijk wordt aangeraden om via Gent te rijden.

Er is ook olie of mazout gelekt dus kan het nog een hele tijd duren vooraleer de weg is vrijgemaakt. Eerst moeten de voertuigen worden getakeld, daarna moet de brandweer het wegdek schoonmaken.