Vrouw (37) die in brand werd gestoken overleden in ziekenhuis

De 37-jarige vrouw uit Nijlen die begin september zwaar verbrand raakte nadat haar vriend haar in brand zou hebben gestoken, is donderdag in het ziekenhuis overleden. Dat zegt het Antwerpse parket. Door het overlijden zijn de feiten geherkwalificeerd naar doodslag.

De politie trof de vrouw op woensdag 2 september thuis aan met zware brandwonden over het hele lichaam. Haar 33-jarige vriend zou haar hebben overgoten met een vloeistof en haar vervolgens in brand hebben gestoken.

‘De vrouw kon zichzelf blussen door in een zwembadje in de tuin te springen. Het slachtoffer liep zeer ernstige brandwonden opgelopen over zo goed als haar hele lichaam’, meldt het parket. ‘Daardoor is haar toestand steeds kritiek gebleven. Gisteren is de vrouw bezweken aan de verwondingen.’

Er wordt nog een autopsie uitgevoerd op het lichaam, omdat er zoveel tijd was tussen de feiten en het overlijden.

De verdachte blijft in de cel. Hij werd ter plaatse gearresteerd, maar verwondde zichzelf wat later in het cellencomplex van de politie en moest daarom in het ziekenhuis worden opgenomen met een hoofdwonde.