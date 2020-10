De Antwerpse lokale politie heeft een drugsdealer gearresteerd die opereerde via een anoniem Facebookprofiel. Donderdag werd bij twee huiszoekingen in Zandvliet in totaal zo’n 30 kilo drugs in beslag genomen. De vijftiger is aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het onderzoek startte in mei van dit jaar, nadat het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio Oost een drugsdealer op heterdaad had betrapt. Er werd een onderzoek gestart en daarin bleek de zogenaamde ‘bovendealer’, de opdrachtgever van de opgepakte straatdealer, te opereren via een anoniem Facebookprofiel.

‘Door intensief op het dossier te werken, konden de inspecteurs de man achter het account identificeren’, zegt politiewoorvoerder Wouter Bruyns.

Donderdag volgden twee simultane huiszoekingen op bevel van de onderzoeksrechter. ‘Het WOT en de wijkteams van de Unolaan en regio Noord doorzochten de panden, samen met drugshond Bo’, aldus Bruyns. ‘Her en der lagen in een vervallen pand grote hoeveelheden drugs verstopt, net als veel cash geld.’

De politie vond er net geen 100.000 euro cash geld. Er lagen bijna 1.800 verpakkingen die gebruikt worden voor drugs en 1.000 capsules. Er zijn laptops, gsm’s, precisieweegschalen en een auto in beslag genomen.

De lijst met gevonden drugs is aanzienlijk. Het gaat om meer dan 6 kilo cannabis, meer dan 2.500 pillen Kamagra (een variant op Viagra), 20 kilo speed, 370 gram crystal meth, bijna een kilo cocaïne, bijna 200 gram heroïne, wat hasj, een hoeveelheid ghb, 148 zegels lsd en wat xtc.

De verdachte, een man van 52 jaar, werd ter plaatse gearresteerd. ‘De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden’, bevestigt Bruyns.