Budget voor de fiets verdriedubbelt in vier jaar tijd

De Vlaamse regering zal volgend jaar 335 miljoen euro investeren in fietsinfrastructuur, nadat in 2017 voor het eerst de kaap van 100 miljoen gerond werd. Zo wil minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) het ‘erbarmelijk slechte’ rapport dat de fietspaden vandaag krijgen, wegwerken.

Van de 4,3 miljard euro aan ‘relance’-investeringen die de Vlaamse regering deze week aankondigde, gaat 885 miljoen naar het mobiliteitsbeleid. ‘Al dat geld moet voor eind 2021 de deur uit’, zegt minister Lydia Peeters (Open VLD). Daardoor zal het investeringsbudget voor fietsinfrastructuur volgend jaar al stijgen naar 335 miljoen euro. Daarmee wordt de doelstelling voor het einde van de legislatuur al halverwege behaald, en zal het budget voor de fiets in vier jaar tijd verdriedubbeld zijn.

Het geld komt niets te vroeg. Volgens het laatste Fietsrapport van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer voldoet vandaag slechts 45 procent van de fietspaden aan de regels die de overheid aan zichzelf heeft opgelegd, en één op de tien verkeert intussen in een ‘zeer slechte staat’. ‘Een erbarmelijk slecht rapport en dik gebuisd’, vindt Peeters. ‘’De Vlaming heeft de fiets herontdekt en die tendens moeten we aanhouden.’

Om te vermijden dat al dat geld op de rekening blijft staan omdat onteigeningsprocedures de aanleg van nieuwe fietspaden in de weg staan, ligt in het Vlaams Parlement een decreet voor dat de bemiddelingstermijn in zulke dossiers tot een jaar moet beperken.

Bruggen over het Albertkanaal

Behalve de fietsinvesteringen vloeit ook 300 miljoen euro extra naar de verkeersveiligheid: om de in totaal 479 zwarte kruispunten langs Vlaamse wegen versneld weg te werken, maar ook om schoolomgevingen veiliger te maken en om ‘slimme’ verkeerslichten te installeren. Een derde keer 300 miljoen euro zal ten slotte bijkomend geïnvesteerd worden in onder andere hybride bussen voor De Lijn, led-verlichting langs gewestwegen en in het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal. Dat laatste moet toelaten om het volume van het vrachtverkeer over het water gevoelig te verhogen.