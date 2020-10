Opnieuw preventieve tests mogelijk in woonzorgcentra

Medewerkers in Vlaamse woonzorgcentra kunnen opnieuw preventief worden getest, als de besmettingsgraad in hun gemeente boven een bepaalde grens komt. Vorige week was dat tijdelijk opgeschort omdat er een capaciteitsprobleem was.

Er is opnieuw een wijziging voor het personeel in woonzorgcentra: medewerkers kunnen vanaf begin volgende week dan toch opnieuw preventief getest worden. Dat is beslist op de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg donderdagavond en het nieuws wordt bevestigd door Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en ­Gezondheid.

De voorbije maanden konden de medewerkers van woonzorgcentra eenmaal per maand preventief worden getest, wanneer de ­besmettingsgraad boven 50 op 100.000 inwoners opklom. Vorige week werd aangekondigd dat dat niet meer mogelijk was. Toen bleek er een capaciteitsprobleem. Er was slechts ruimte voor 1.000 tests per dag.

De screeningscapaciteit is nu opgeschaald. Vanaf maandag zijn er 4.000 tests per dag beschikbaar voor de zorgsector. ‘Het gaat voornamelijk over medewerkers in woonzorgcentra, maar ook voor medewerkers in de psychiatrie of gehandicaptenzorg’, aldus Moonens.

Het criterium is wel opgetrokken van een besmettingsgraad van 50 op 100.000 inwoners naar 100 op 100.000 inwoners. ‘We blijven ook uitbraakgericht werken’, aldus Moonens. Als er lokale uitbraken zijn, gaat de prioriteit daar naartoe. ‘Ook als iemand positief test, blijft het mogelijk om de hele afdeling of het hele woonzorgcentrum te testen’, aldus Moonens. ‘De Taskforce onderstreept het belang van overleg met de lokale actoren uit de eerstelijnszone alvorens tot preventieve testen over te gaan.’

Margot Cloet, hoofd van Zorgnet-Icuro, reageert opgelucht. ‘Er is geen reden tot paniek, maar op deze manier kunnen we toch beter beter voorkomen dat we in dezelfde situatie belanden als in maart en april.’