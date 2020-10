De dierenasielen krijgen structurele steun. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Tot op heden konden de asielen alleen een vergoeding krijgen voor de opvang van inbeslaggenomen dieren. Daarnaast draaien ze op vrijwilligers en eigen fondsenwerving.

Er komt een vast steunbedrag waarop alle asielen een beroep kunnen doen. Daarbovenop komt er een uniforme vergoeding voor de opvang van inbeslaggenomen dieren en een extra ondersteuning die varieert naargelang van de opvangcapaciteit van het asiel. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het voorzien in unieke opvangplaatsen.

2 miljoen euro

Elk jaar zal zo meer dan een miljoen worden geïnvesteerd. Er is een pot van 2 miljoen euro in totaal, waar ook de inspectiedienst mee moet worden gefinancierd. Dit jaar was er voor het eerst een impuls van 3.000 euro voor elk asiel, maar dat was nog maar een eenmalige maatregel.

‘Asielen doen fantastisch werk voor mens en dier, maar tot nu toe werden ze financieel volledig aan hun lot overgelaten’, zegt Weyts. ‘Dat gaan we voor eens en voor altijd rechtzetten. Zo krijgen alle asielen ook de kans om te professionaliseren.’

Vlaanderen telt 166 erkende dierenasielen. De nieuwe ondersteuning wordt nog dit jaar operationeel.