Delhaize beloont gezonder eten met grotere kortingen

Met een nieuw getrouwheidsprogramma wil Delhaize klanten aansporen om gezonder eten te kopen. Vanaf begin oktober kunnen klanten kortingen tussen 5 en 15 procent krijgen op basis van de Nutri-Score van producten.

Klanten met een SuperPlus-klaart krijgen de kortingen automatisch. Die kaart moet de Plus-kaart vervangen die 29 jaar dienst heeft gedaan. ‘Er zijn meer dan 2 miljoen actieve kaarten in omloop’, meldt Delhaize. De oude kaarten kunnen omgeruild worden voor een nieuw exemplaar, die ook gelinkt kan worden aan een app op een smartphone.

‘Beter en gezonder eten wordt mee bepaald door de koopkracht’, zegt Delhaize. ‘De prijs van Nutri-Score-producten staat centraal in het nieuwe getrouwheidsprogramma. Dankzij de nieuwe SuperPlus-kaart krijgen klanten 5 tot 15 procent korting op meer dan 5.000 producten met een Nutri-Score A of B. Zo kunnen ze tot 360 euro per jaar besparen. Intern onderzoek heeft aangetoond dat financiële ondersteuning bij de aankoop van evenwichte producten kan aanmoedigen om tot 35 procent meer producten met een Nutri-Score A of B te kopen.’

De korting wordt gebaseerd op het totale aankoopbedrag van de vorige maand, en wordt toegepast op de producten met Nutri-Score A of B. Gezondheidsinstituut Sciensano is enthousiast om onderzoek te doen naar het project en wil onderzoeken of er een positief effect gecreëerd wordt op deze manier.

Overgewicht

Het aantal Belgen met overgewicht neemt toe: 49,3 procent van de bevolking zou te zwaar zijn volgens een onderzoek van Sciensano, 15,9 procent heeft obesitas. ‘We merken dat Belgen al grote inspanningen leveren om gezonder te leven en door gezonder te eten’, schrijft Delhaize. ‘We willen onze klanten niet alleen inspireren, maar hen ook heel concrete oplossingen bieden.’

Naast de kortingen kunnen klanten nog steeds punten sparen zoals bij het oude systeem, maar worden de beloningen flexibeler. Met de Plus-kaart kunnen Delhaize-klanten 500 punten omzetten in 5 euro, vanaf nu kunnen klanten kiezen uit ongeveer vijftien producten. ‘Klanten kunnen ook punten inwisselen voor aankoopbonnen bij partners.’ Vanaf november zijn er bonnen voor bol.com beschikbaar.