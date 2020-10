Honderden Hondurese migranten op weg naar Amerikaanse grens

Honderden Hondurese migranten trokken donderdag richting Guatemala, in de hoop via Mexico de Verenigde Staten te bereiken. De Amerikaanse autoriteiten hebben gewaarschuwd dat het moeilijker dan ooit is om de grens illegaal over te steken.

De migranten - schattingen variëren van 800 tot 3.000 - vluchten voor armoede en geweld in het kleine centraal-Amerikaanse land. Het is de eerste migrantenkaravaan sinds Guatemala zijn grenzen twee weken geleden heropende na zes maanden van sluiting wegens de coronapandemie.

De migranten vertrokken uit San Pedro Sula, een stad in het noorden van Honduras. De meesten gingen te voet met rugzakken en plastic tassen bij zich, sommigen dragen een mondmasker. De meesten onder hen zijn mannen, al zitten er ook kinderen tussen.

Negatieve coronatest

Aan de grens met Guatemala braken ze door een politiecordon. Over de grens deelden soldaten water uit aan de passerende migranten, die applaudisseerden omdat ze er door mochten.

Om het land binnen te komen zijn echter geldige documenten en een negatieve test op het coronavirus nodig. Alejandro Giammattei, de president van Guatemala, is dan ook niet blij met wat er is gebeurd. Hij heeft tijdens een televisietoespraak de arrestatie bevolen van de Hondurese migranten die het land zijn binnengekomen onderweg naar de Verenigde Staten.

Ook de Mexicaanse regering zal de migranten niet met open armen ontvangen. Meer nog, het land heeft al ontkend dat het migranten zal doorlaten. De Amerikaanse regering heeft akkoorden gesloten met Mexico, Guatemala, Honduras en El Salvador om de migratiestromen te stoppen. Mexico stuurde daarop duizenden soldaten naar de grensgebieden en migratieroutes.

Werkloosheid

De Hondurezen vluchten vooral van geweld en om economische redenen. Voordat hij aan de grensoversteek begon, vertelde Edwin Omar Molino (17) aan de krant The Guardian dat hij Honduras had verlaten omdat hij geen werk vond. ‘Zelfs als je een job wilt, er zijn er geen. Dat is waarom we ons land verlaten.’ Hij gaf aan dat de coronapandemie hem bang maakt, maar dat zonder risico te nemen zijn familie in Honduras niet zou kunnen helpen.

De Verenigde Naties schat dat er minstens 34 miljoen banen verloren zijn gegaan in Zuid-Amerika ten gevolge van de coronacrisis. Het aantal werkuren is er gedaald met 20,9 procent in de eerste drie kwartalen van het jaar.

Foto: REUTERS