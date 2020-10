Hillary Clinton werkt aan serie over stemrecht voor vrouwen

Voormalig Amerikaans presidentskandidate Hillary Clinton werkt samen met het productiehuis van de gerenommeerde regisseur Steven Spielberg aan ‘The woman’s hour’. De serie gaat over de strijd voor het stemrecht voor vrouwen.

Behalve advocaat, senator, minister van Buitenlandse Zaken, First Lady en presidentskandidaat kan Hillary Clinton (72) binnenkort ook uitvoerend producent op haar cv vermelden. Voor The woman’s hour werkt ze samen met producers Darryl Frank en Justin Falvey.

Aan de basis voor The woman’s hour ligt het gelijknamige boek van Elaine Weiss. Het eerste seizoen gaat over de strijd van de ‘suffragettes’. Zij vochten voor het stemrecht voor vrouwen, dat er kwam met het negentiende amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat werd goedgekeurd in 1919, vrouwen konden gaan stemmen vanaf 1920. ‘Elk seizoen zal mensen vieren die de geschiedenis hebben veranderd en wiens werk tot vandaag voelbaar is’, staat er in het persbericht.

Steven Spielberg

Clinton zou het boek zelf onder de aandacht van Steven Spielberg gebracht hebben. Zijn productiehuis, Amblin Television, kocht in 2018 de rechten. Het programma wordt gemaakt voor het Amerikaanse televisienetwerk The CW. Het is nog niet duidelijk of The woman’s hour ook in België te bekijken zal zijn.

Eerder deze week lanceerde Clinton ook haar eerste podcast, You and me both with Hillary Clinton. Daarin ging ze in gesprek met Democratisch vicepresidentskandidaat Kamala Harris.