Steeds meer kinderen moeten een bril dragen. Oogarts Patricia Delbeke maakt zich vooral zorgen over de opmars van bijziendheid. ‘Speel vaker buiten, dat beschermt de ogen.’

In tien jaar tijd is het aantal kinderen dat een bril draagt fors gestegen. Dat blijkt uit een studie van de Onafhankelijke ziekenfondsen, uitgevoerd in 2018. Op zevenjarige leeftijd is er zelfs sprake ...