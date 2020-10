Politie verspreidt signalement van ‘Voetenman’ die Gentse studentes lastigvalt

De politie van Gent heeft voor het eerst een officieel opsporingsbericht verspreid voor ‘Voetenman’. Een onbekende man valt al jaren studentes lastig om aan hun voeten te zitten. Zeventien onder hen dienden al klacht in.

Het verhaal van deze voetenman doet sinds 2006 de ronde binnen het studentenmilieu, zegt de politie. Daarbij zou een man studentes volgen en lastigvallen om hun voeten aan te raken, te kussen of te ruiken. In 2011 getuigden twee studentes nog over hun ontmoeting met Voetenman. ‘Hij mompelde iets onverstaanbaars en maakte rare tekeningen op de muur.’

‘De feiten die de man heeft gepleegd zijn onaanvaardbaar en hij moet gestopt worden’, zegt de politie. De politie vraagt dan ook in de eerste plaats aan de man zelf om zich te melden. ‘Het kan zijn dat deze man hulp nodig heeft en de politie kan daarin misschien een rol spelen.’

Niet praten

De man is blank en mogelijk van Oost-Europese afkomst. Hij is ouder dan 40 jaar en is struis gebouwd. Hij is tussen 1.70 en 1.75 meter lang en heeft donker haar dat vermoedelijk soms heel kort wordt geschoren waardoor hij kaal lijkt. De man gebruikt nooit geweld en is hooguit wat opdringerig. Het is onduidelijk of de man niet kan praten of alleen maar doet alsof om dit als smoes te gebruiken om bij studentes binnen te geraken.

Zeventien studentes hebben doorheen de jaren een klacht ingediend bij de politie over soortgelijke feiten.

Getuigenis

Op 31 juli 2020 was een studente onderweg naar haar kot in de Karel Van Hulthemstraat in Gent. Toen ze in de Jakob Jordaensstraat stapte, merkte ze op dat ze gevolgd werd door een onbekende man die aan de overkant van de straat wandelde.

De studente ging haar kot binnen en op het ogenblik dat ze op de overloop van de eerste verdieping stond merkte ze dat de onbekende man mee was binnengekomen. De man probeerde door middel van gebaren en geluiden aan te geven dat hij hulp nodig had of iets wenste.

De studente begreep zijn bedoelingen niet en stapte langzaam terug naar beneden. De man begon ook tekeningen op de muur te maken waarop de studente hem een blad papier en potlood gaf om hem verstaanbaar te maken.

Huisje en blote voet

Hij tekende heel simplistisch een huisje, een meisje en een blote voet. Vervolgens deed hij teken dat ze moest gaan zitten. De studente ging op de trap zitten en de onbekende man begon haar rechterschoen open te doen.

Het meisje deed verder haar schoen en kous uit met de hoop eindelijk de bedoelingen van de man te kennen. Hij nam haar blote voet, plaatste die tegen zijn neus en telde af tot 5 op zijn andere hand. Plots leek het er op dat de man gefrustreerd raakte en haakte hij af. Hij maakte nog gebaren om zich te excuseren bij het naar buiten gaan.

Wie meer informatie heeft over de zaak, kan de federale politie op de hoogte brengen via een tipformulier op hun website, of via het gratis nummer 0800/30 300