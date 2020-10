Donald en Melania Trump testen positief voor corona

De Amerikaanse president Donald Trump laat op zijn officiële Twitteraccount weten dat hij en zijn vrouw Melania positief hebben getest op corona.

‘Vanavond hebben FLOTUS (First Lady of the United States, red.) en ik positief getest op corona. We zullen onmiddellijk starten met een quarantaine en een herstelproces. We komen hier samen doorheen!’, aldus Trump.

De arts van het Witte Huis meldt dat Trump en Melania in het Witte Huis in quarantaine gaan en dat de president gewoon zijn werk blijft doen. Toch zullen er een paar plannen moeten wijzigen in zijn agenda. Zo werd een rally die vandaag zou plaatsvinden al geannuleerd. Het is nog maar de vraag of het volgende presidentieel debat, dat gepland staat voor binnen exact twee weken (16 oktober), kan doorgaan.

Eerder kondigde de president al aan dat hij en zijn vrouw Melania in quarantaine zouden gaan nadat Hope Hicks, een dichte medewerkster van de president ook positief testte. De voorbije dagen heeft Hicks nog samen met Trump gereisd en naar alle waarschijnlijk gaf zij het virus aan de president. Zelf stelt ze het goed en heeft ze slechts lichte symptomen, klinkt het in Amerikaanse media.

Trump werkte de voorbije week nauw samen met de Amerikaanse vice-president Mike Pence. Bovendien vond het eerste presidentiële debat tussen hem en de Democratische presidentskandidaat Joe Biden begin deze week plaats, en was ook Hicks daar aanwezig. Biden droeg wel een mondmasker wanneer hij niet aan het spreken was. Het is niet duidelijk of Biden en Pence zich al hebben getest.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Dadelijk meer.