Standard voor derde jaar op rij naar groepsfase Europa League: Amallah haalt de trekker over tegen Hongaren

Een helft goed spelen bleek voldoende voor Standard om door te stoten naar het hoofdtoernooi van de Europa League. De Hongaren van Fehervar gingen de rust in met een ­0-1-voorsprong, maar de Rouches zetten de scheve situatie daarna recht. Selim Amallah velde met twee rake strafschoppen het verdict: 3-1. Sporting Charleroi zal alles op de Belgische competitie moeten zetten, de Karolo’s verloren met 1-2 van Lech Poznan en gaan niet naar de poules van de Europa League.

Van een moeizame eerste helft gesproken. Standard, dat zoals verwacht met Jackson Muleka in de spits begon, speelde te traag, te slordig en inspiratieloos. Fehervar kondigde zich aan als een moeilijk te bespelen blok, maar de Hongaren bewezen meer dan dat alleen te zijn. De ploeg had dit seizoen nog niet verloren. En er liepen goede voetballers tussen. Ivan Petraik, Lyes Houri en Nemanja Nikolic. Een Oekraïner, een Algerijn en een Hongaarse Serviër. Al lieten ze dat eigenlijk alleen in de eerste helft zien.

Na tien minuten vond de Algerijn de Hongaarse Serviër, maar eigenlijk had Laifis daar boter op het hoofd. De Standard-verdediger miste half zijn interceptie en stuurde zo de bal perfect in de loop van Nikolic. De topschutter van Fehervar faalde alleen voor Bodart niet: 0-1. Het lange achtervolgen kon beginnen.

Standard zette daar weinig tegenover. Er was een momentje waarop Muleka gevaarlijk was, maar de jonge Congolees kwam net te laat voor de voorzet van Fai. Vijf minuten voor rust noteerden we de eerste echte doelkans voor de thuisploeg. Amallah trapte een vrije trap op de Hongaarse doelman, die nog bijna loste.

Beterschap na rust

Na rust gooide Montanier het over een andere boeg. Bokadi bleef in de kleedkamer en de 19-jarige vleugelspits Michel-Ange Balikwisha kwam in de ploeg. Het jeugdproduct lag aan de basis van de eerste gevaarlijk actie van de Rouches, die er nu wel in slaagden om Fehervar weg te drukken. Het leverde ook de gelijkmaker op. Linksback Nicolas Gavory, auteur van een slechte eerste helft, trapte van ver overhoeks binnen. Op het eerste gezicht geen onhoudbare bal, maar daar zullen ze in Luik maling om hebben.

Bodart was ondertussen een toeschouwer geworden. Niet dat Standard plots kans na kans creëerde, maar het dicteerde het spel. Net voor het uur kreeg Zinho Vanheusden op hoekschop een uitstekende mogelijkheid om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Kersvers Rode Duivel maaide echter over de bal heen.

Dankzij strafschoppen

De 2-1 kwam er toch. De ingevallen Dussenne werd opzichtig naar de grond getrokken in het strafschopgebied en de Schotse ref William Collum wees terecht naar de stip. Amallah nam de elfmeter voor zijn rekening en trapte hard door het midden raak.

Een kunstje dat de Marokkaanse international een paar minuten later mocht overdoen. Deze keer was de overtreding een pak minder duidelijk, maar – nogmaals – daar zullen in Luik maling om hebben. Amallah scoorde en besliste de match. Standard plaatst zich zo voor het derde jaar op rij voor de Europa League. Het levert de club minstens 2,5 miljoen euro op. Vrijdag weet het welke tegenstanders het in de groepsfase treft.