Twee verdedigers tackelen elkaar, derde loopt bal in eigen doel: goal die wereld rondgaat maakt AA Gent reekshoofd

De wedstrijd was nog volop bezig of de goal ging al de wereld rond, want de manier waarop FC Kopenhagen zich in de laatste voorronde van de Europa League tegen het Kroatische Rijeka in de voet schoot, was al te gek om los te lopen. Zelfs wereldkampioen schaak Magnus Carlsen deelde de beelden op zijn officiële Twitteraccount: “Ze zijn blijkbaar een nieuwe Chaplin-film aan het opnemen in Kopenhagen!”

De actie in kwestie speelde zich af even voor de twintigste minuut. Franko Andrijasevic, door AA Gent uitgeleend aan het Kroatische Rijeka, kreeg de bal met een gelukje aan de voet, mocht oprukken en zag tot zijn eigen verbazing hoe de twee verdedigers die met hem meeliepen elkaar uitschakelden. De ene gleed uit, de andere kon hem niet meer ontwijken.

Plots alleen voor de doelman probeerde Andrijasevic het dan maar met een artistiek stiftertje, dat op de deklat strandde… en vervolgens door een derde verdediger stomweg in eigen doel gelopen werd. Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg bleek het de enige goal van de wedstrijd: 0-1.

A new Chaplin movie being recorded in Copenhagen this afternoon??pic.twitter.com/j1CQQSqz3N — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) October 1, 2020

Grappig genoeg deed Andrijasevic met die actie niet alleen Rijeka, maar ook AA Gent een groot plezier. Zijn broodheer had immers alle belang bij een nederlaag van FC Kopenhagen in de laatste Europese voorronde. Het coëfficiënt van de Denen is net iets beter dan dat van de Buffalo’s, waardoor zij een plaatsje als reekshoofd zouden hebben opgeëist in de poulefase. Doordat zij het nu niet halen, gaat dat plaatsje naar AA Gent. Daardoor ontlopen de geplaagde Buffalo’s toppers als Arsenal, Tottenham, AS Roma, Napoli en Benfica.