Zwarte vrouwen krijgen controle over Instagram beroemdheden voor Britse ‘Black history month’

View this post on Instagram

With a combined Instagram audience of over 175 million, more than 70 accomplished women join forces tomorrow to magnify Black Women’s work, lives and achievements. What better way to kick start Britain’s Black history month. #ShareTheMicUK #ShareTheMicNow Listen, learn, change the world ??? Artwork: @amelia_creative @bernardineevaristowriter @camanpour @junesarpo @victoriabeckham @emmadabiri @gwynethpaltrow @tanyacompas @isamayaffffrench @yomi.adegoke @thewhitmore @sharmadeanreid @ctilburymakeup @vanessakingori @kourtneykardash @mothers2mothers @snphair @chichinwanoku @kellyhoppen @nkrystal_ @fearnecotton @noellacoursaris @arizona_muse @whitenadja @nicolamen @livslittle @laurabrown99 @kenyahunt @biancasaunders_ @jessicadiner @_elloweezee_ @brookeshields @sisterwomanvegan @melissa.hemsley @kitty_su @aliceandolivia @charlottemensah @poppydelevingne @karen.blackett.71 @nat_mass @irenettya @stellamaxwell @khadijah_mellah @lucy_yeomans @funmifetto @rosiehw @patricia.kingori @juliagillard @offifficialmillennialblack @pippavosper @amosbursary @lorrainecandy @poppyokotcha @skyemcalpine @vibecalledtech @whitney @ahluwalia_studio @jenmeyerjewelry @faridahlikestea @paris.lees @shannonhylton @laura_weir @sayhernamefifilm @sherylsandberg @gottabelavin_ya @peanut @1.chloe.f @mackie_bella @nayz100 @leahwilliamsonn @simonecharles_ @bryonygordon