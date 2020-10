Charleroi mist afspraak met Europese geschiedenis

Sporting Charleroi zal alles op de Belgische competitie moeten zetten. De Karolo’s verloren met 1-2 van Lech Poznan en gaan niet naar de poules van de Europa League. Toch een gemiste kans, want Rezaei miste een penalty en de Polen speelden het laatste kwartier met tien.

Lech Poznan was technisch sterker en vinniger dan Partizan Belgrado, de Servische klip die Charleroi vorige week rondde. We hoorden trainer Karim Belhocine zelfs meermaals roepen om ‘mama’. Al bedoelde de coach bij nader inzien Mamadou Fall wiens roepnaam Mama is. De Senegalees had na één helft ongetwijfeld tinnitus, want het liep niet zoals verhoopt en hij miste een grote kans.

Bovendien kende de thuisploeg pech. Poznan duwde hen achteruit en bij een eerste schot van Martinez week de bal af. Zo was Penneteau bij de eerste doelpoging geklopt, terwijl niet veel later al de 0-2 viel. Een zoekende Ilaimaharitra leed balverlies en niemand verhinderde Puchasz om te trappen. Neen, de Puskas-award verdiende die goal niet, maar ze telde wel. Dat heet dan efficiëntie, zeker? Charleroi trof nog eens de paal, terwijl Lech Poznan afwerkte met meer koelbloedigheid. Waren het zenuwen?

Rezaei mist penalty

Feit is dat de Zebra’s al vaker niet thuisgaven op belangrijke dagen. Charleroi is een club die groeit, maar het mist een prijs/beloning. Op weg naar de Belgische bekerfinale draaide het altijd al in de soep en tegen Zorya Lugansk in de vorige Europese voorronde liep het ook faliekant af. Gelukkig herpakten de zwart-witten zich na de rust. Ze trokken meteen ten aanval en Fall dwong een penalty af. Rezaei zette zich achter de bal, maar miste. Er was meer geloof in eigen kunnen nodig

Dat kwam er even later wel. Maxime Busi viel geblesseerd uit, maar terwijl Charleroi met tien man speelde, verscheen Fall alleen voor doel. Dit keer mist hij niet: 1-2. Bij elke poging steeg de spanning en de situatie werd rooskleuriger toen de Pool Satka rood kreeg. De tijd tikte wel genadeloos weg ondanks die man meer.

De Karolo’s versierden nu kans na kans, maar Desolleil trof de lat en Henen werd gestuit door de keeper. Bij het eindsignaal klonk het Waalse gevloek keihard. Dit had niet moeten zijn. Mogelijk zit het straks meer mee in de Belgische competitie.