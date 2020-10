Niemand bij Groen twijfelt aan de capaciteiten van Petra De Sutter als vicepremier. Maar de manier waarop Kristof Calvo woensdagnacht werd kaltgestellt, zet bij diverse prominente groenen kwaad bloed.

‘Die dolk is goed geland’, luidt het bij een aanwezige op de groene nacht van de lange messen. ‘Dit heeft niets meer met basis­democratie te maken, dit is gewoon een mes in de rug’, klinkt het bij een ...