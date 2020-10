Anderlecht is overbodige speler kwijt: James Lawrence definitief naar St. Pauli

Anderlecht is opnieuw verlost van een overbodige speler. Verdediger James Lawrence trekt na zijn uitleenbeurt van vorig seizoen op definitieve basis naar de Duitse tweedeklasser Sankt Pauli. De 28-jarige Welshman, zesvoudig international, ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen bij de Duitse cultclub.

St. Pauli huurde Lawrence vorig seizoen van paars-wit, maar door enkele blessures kwam hij tot slechts veertien optredens in de Tweede Bundesliga. St. Pauli was toch overtuigd van zijn kunnen en schotelde hem donderdag een definitieve overeenkomst voor.

Lawrence kwam in de zomer van 2018 toe op Anderlecht. Hij kwam over van het Slovaakse Trencin. De centrale verdediger genoot zijn opleiding in Nederland, onder andere bij Ajax. Hij speelde in zijn eerste seizoen 26 wedstrijden voor Anderlecht, maar kon zich nooit opwerken tot onbetwiste titularis.